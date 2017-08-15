慢飛天使早期療育 健保有守護

根據世界衛生組織(WHO)研究報告統計，兒童發展遲緩的發生率為6~8％，估計全台每年約新增1萬名發展遲緩兒童，唯有透過早期診斷及早期療育，特別是3歲以前的「早療黃金期」，健保提供整合照護方案，去年幫助795名慢飛天使，讓小朋友獲得必要的諮詢、轉介、教育與治療，進而和正常兒童一樣發育成長。

翔翔(化名) 已經二歲還不會叫爸爸媽媽，身為護理師的媽媽雖然擔心，但總以為「大雞慢啼」，加上忙著照顧另一個剛出生的小女兒，根本無暇他顧，直到同事建議她帶到醫院評估後，才發現翔翔在各種粗、細動作及語言能力上都落後。

醫師建議翔翔接受「全民健保早期療育門診醫療給付改善方案」，透過跨專業的衛教及家庭諮詢，讓媽媽對療育觀念更加了解，而家中成員原本分歧的教養態度也逐漸一致，讓翔翔的居家療育計畫按部就班進行，原本瀕臨產後憂鬱的媽媽終於重拾笑顏。

健保署醫審組專委陳真慧表示，為提供遲緩兒的完整醫療照護，健保署於2015年10月起推動「健保早期療育門診醫療給付改善方案」，希望建立以家庭為中心的整合性照護模式，鼓勵醫療院所提供個案適切且有品質的療育服務。

統計去年年度參與本方案個案且接受APGAR家庭功能評估的個案約計795名，其中約有552名（占率69.4％）個案家長之APGAR家庭功能評估分數為7-10分（家庭功能無障礙），個案轉介使用教育、社政等資源服務連結率約為36.4％，方案已見初步成果。

健保署同時感謝參與「早期療育醫療給付改善方案」的醫療院所，去年計有21家院所獲得獎勵，其中獲獎勵最多的院所為彰化基督教醫院約12.5萬元，其次為大千綜合醫院約5.3萬元，診所為苗栗公館診所約為2萬元。

陳真慧指出，若家有遲緩兒童需早期介入治療，家長可至健保署全球資訊網(http:// www.nhi.gov.tw)點選一般民眾/網路申辦及查詢/醫療給付改善方案專區/查詢各醫療給付改善方案院所名單，或撥打健保署免付費服務專線0800-030-598洽詢。

(中時)