雲林土庫男子自焚 送醫搶救中

陳姓男子自焚現場。(警方提供)

陳姓男子腳踏車留在自焚現場。(警方提供)

雲林縣土庫61歲陳姓男鎮民，清晨5點多騎單車到土庫橋北端、穎川里堤防2.5公里處，以汽油自焚，民眾發現報警，警方趕抵現場時男子已倒臥在地，緊急送虎尾若瑟醫院急救，後轉往彰化基督教醫院燒燙傷中心加護病房急救中，仍在搶救中。警方正在調查陳男尋短原因。

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(中時)