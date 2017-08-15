英特爾執行長向美國製造業委員會請辭

英特爾公司於美國當地14日晚間於部落格貼文宣布，英特爾執行長科再奇已向美國製造業委員會請辭。該委員會是由美國聯邦商務部於2015年成立，旨在推廣「美國製造」。

科再奇是繼大型藥廠默克（Merck & Co）總裁暨執行長弗雷澤（Ken Frazier）與運動用品大廠安德瑪（Under Armour）創辦人兼執行長凱文・普朗克（Kevin Plank）之後，一日之內第三位向美國製造業委員會請辭的企業執行長。

針對「全美最佳居住地」美國維吉尼亞州的夏綠蒂維爾市（Charlottesville）發生種族仇恨衍生的暴動造成至少3人死亡34傷，科再奇表明，辭職是為呼籲大家關注當前分裂的政治氛圍造成的嚴重傷害，正釀成關鍵問題，這包括美國製造業衰敗的問題亟需處理。

他也呼籲美國的領導人譴責白人至上主義分子及其暴力行徑。

(中時)