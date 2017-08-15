中獎率逾6成！重量級刮刮樂今推出
台灣彩券公司今（15）日推出中獎率逾6成的新款刮刮樂─「超級連線」，每張售價新臺幣800元，頭獎600萬元共5個，總獎項超過165萬個，總獎金逾14億元，中獎率高達63.19％。
台彩表示，該款「超級連線」刮刮樂無論頭獎獎金跟中獎率都是「連線型」刮刮樂中最高的。
由於台彩在去（105）年首度推出時，就吸引很多喜愛「連線型」玩法的彩迷搶刮，因此，今年推出新款「超級連線」，遊戲刮區從4個增加到6個，讓連線對獎過程趣味更高。
台彩說，「超級連線」有5個頭獎600萬元，總獎項超過165萬個，總獎金逾14億元，總中獎率高達63.19％，遊戲刮區共有6個，彩迷可以分別刮開「您的號碼」及「加碼號碼」，和6個遊戲區內的「超級號碼」進行比對，各局遊戲區採獨立對獎方式，遊戲1~4中對中任3個號碼連成1直線、橫線或對角線，即可得獎金600元，若遊戲區內四個角的號碼全中或連成X也有獎。
台彩表示，如在遊戲5對中任4個號碼連成1直線、橫線或對角線可得獎金2,000元，四角全中可得獎金1萬元，連成X則可得2萬元；遊戲6中的「超級號碼」四角全中可得獎金3萬元，任5個號碼連成1直線、橫線或對角線可得獎金6萬元，若這局的號碼連成X，即得頭獎600萬元！
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。