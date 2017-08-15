中獎率逾6成！重量級刮刮樂今推出

台灣彩券公司今（15）日推出中獎率逾6成的新款刮刮樂─「超級連線」，每張售價新臺幣800元，頭獎600萬元共5個，總獎項超過165萬個，總獎金逾14億元，中獎率高達63.19％。

台彩表示，該款「超級連線」刮刮樂無論頭獎獎金跟中獎率都是「連線型」刮刮樂中最高的。

由於台彩在去（105）年首度推出時，就吸引很多喜愛「連線型」玩法的彩迷搶刮，因此，今年推出新款「超級連線」，遊戲刮區從4個增加到6個，讓連線對獎過程趣味更高。

台彩說，「超級連線」有5個頭獎600萬元，總獎項超過165萬個，總獎金逾14億元，總中獎率高達63.19％，遊戲刮區共有6個，彩迷可以分別刮開「您的號碼」及「加碼號碼」，和6個遊戲區內的「超級號碼」進行比對，各局遊戲區採獨立對獎方式，遊戲1~4中對中任3個號碼連成1直線、橫線或對角線，即可得獎金600元，若遊戲區內四個角的號碼全中或連成X也有獎。

台彩表示，如在遊戲5對中任4個號碼連成1直線、橫線或對角線可得獎金2,000元，四角全中可得獎金1萬元，連成X則可得2萬元；遊戲6中的「超級號碼」四角全中可得獎金3萬元，任5個號碼連成1直線、橫線或對角線可得獎金6萬元，若這局的號碼連成X，即得頭獎600萬元！

(工商)