北檢偵辦中廣案 明傳喚馬英九出庭

台北地檢署偵辦中廣案，日前約談中投前董事長張哲琛、總經理汪海清2人，訊後依背信罪諭令2人限制出境、出海、及限制住居後，預計明天將首度以被告身分傳訊前總統馬英九到庭釐清案情。

目前馬英九仍是他字案被告。馬的隨扈日前已到北檢勘查出庭動線。

(中時)