便利日本旅客 我放寬護照效期限制
外交部領事事務局副局長鍾文正今表示，我國同意自8月15日起，放寬免簽證來台的日本籍旅客所持護照效期，僅須長於擬停留日期。
鍾文正指出，目前我國與日本互相給予對方免簽證入境停留90天的旅行便利，我國旅客入出境日本時，僅須持載明我國身分證字號的有效護照即可。
鍾文正說，基於台日友好關係及平等互惠考量，外交部同意放寬日本籍旅客免簽證來台所持護照效期，僅須長於擬在我國停留日期，不再限制須有3個月以上效期，普通、公務及外交護照皆適用本項措施，該措施將更便利日本民眾訪台。
(中時)
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