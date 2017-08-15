預防犯罪 內政部長鼓勵青年學子

內政部長葉俊榮今（15）日前來新竹縣關西國中，與青年學子們一同在球場上揮棒投球，藉由「106年青春專案偏鄉棒球關懷反毒宣導活動」，傳遞反毒觀念，邀請青年學子走出戶外，迎向健康。

這次以棒球為主題的活動，葉俊榮親自下場與小球員們同場競技，雖然打擊運不佳，但防守做得相當紮實，完全融入比賽中， 讓小球員們也無法掉以輕心，嚴肅面對。

在致贈球具儀式結束後，葉俊榮會同警政署長陳國恩、新竹縣長邱鏡淳等人，與小球員面對面座談，實際關心小球員們的需求。

(中時)