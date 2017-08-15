川普簽署備忘錄：保護美國工人 中方回應堅決捍衛權益
美國總統川普美東時間14日在白宮簽署備忘錄，指示貿易代表署（USTR）決定是否就中國大陸侵害美國智慧財產權和強制技術轉移發起貿易調查。川普表示，這是一個「重大舉措」且「僅是個開始」。
回應這項行政備忘錄，中國大陸商務部發言人表示，若美方不顧事實，中方絕不會坐視，將以「適當措施」堅決捍衛中方合法權益。
川普 14日在美國貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽、商務部長羅斯陪同下，出席在白宮舉行的簽署儀式。
川普表示，這是一個非常重要的時刻，外國盜竊智慧產權，造成美國每年流失成千上萬工作和數十億美元，長期以來，華府面對這樣的財富損失，什麼都沒做，但華府對此將「不再視而不見。」
川普指出，他將透過堅定措施，保護美國企業的智財權及美國勞工，以及被遺忘的美國人，進而兌現他的競選承諾，「我們將捍衛我們的工人，保護我們偉大國家的創新、創造和發明」，「這是一個很重大的舉措，而這僅僅是個開始」。
川普還告訴萊特海澤，USTR有權考量所有可用選項，以保護對美國安全與繁榮至關重要的智慧財產權。但未提及「 301條款」。
萊特海澤隨後發表聲明指出，美國貿易代表署（USTR）將進行全面調查，如有必要，將採取行動保護美國產業的未來。
(中時)
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