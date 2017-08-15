七夕提前表白 楊冪甜曬「愛的自拍」

楊冪七夕提前表白粉絲，曬「愛的自拍」放送福利。（圖／取材自楊冪微博）

月底將迎接七夕情人節，不少戀人都會一起過節慶祝，大陸超夯女星楊冪在屬於情人的節日，仍不忘粉絲，甜謝支持她的粉絲，楊冪今（15日）早喊自己「湊熱鬧表白」，並在微博寫下：「謝謝你們一直以來對我的支持與關愛！啦啦啦，比心」。

楊冪趁著浪漫的七夕節日告白，甜謝支持她的粉絲，同時曬出「愛的自拍」放送福利，照片中楊冪一手捧著花束自拍，時而俏皮閉眼、做勢聞花，時而頂著圓滾滾大眼，對著鏡頭放電，楊冪難得曬出美照，更是引發粉絲熱議，直呼「人比花嬌」、「啊啊啊終於發自拍了」。

(中時電子報)