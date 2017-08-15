NBA》韋德吹捧防守詹皇難度如同面對喬丹

韋德吹捧防守詹姆斯的難度如同面對喬丹、賈霸和張伯倫等人。(美聯社資料照)

韋德與詹姆斯不但是同為2003黃金梯次，兩人更聯手幫助熱火奪得兩次總冠軍，交情比親兄弟還要親。韋德日前在與網友互動時吹捧自家好兄弟詹姆斯，認為防守詹皇的難度如同面對「籃球之神」喬丹以及「天勾」賈霸。

韋德的個性一向直來直往，網友提問未來你是總教練的時候該如何防守像詹姆斯這樣子的球員，韋德毫不考慮的就說，誰都無法防得住他，他就是這個時代最強的球員，如同當年的「大帥」張伯倫、賈霸和喬丹等人。

韋德把詹姆斯提升到與張伯倫、賈霸和喬丹等人並列的等級，可見得詹皇在他心目中地位有多麼的高，這不是一般隊友之間可比擬的。

(中時電子報)