對付印度直升機 傳解放軍運紅旗-17到西藏

紅旗-17被直擊在往西藏的運輸火車上。(圖/網路)

中國和印度在錫金段邊界洞朗地區的對峙持續長達2個月，日前就被被拍到疑似用鐵路系統，運送大批的紅旗-16飛彈至鄰近雙方對峙的西藏高原，而近日更被目擊將號稱「武裝直升機殺手」的紅旗-17近程防空導彈系統也運往西藏，在雙方劍拔弩張之際，對印軍加強警告力道，尤其是對印度陸軍6月首次在中印邊境地區部署一支由10架「北極星」輕型武裝直升機中隊。

據《新浪軍事》報導，紅旗-17號是中國基於俄國的「道爾-M1」(Tor M1)地空飛彈所改進的，將雷達、飛彈和制導站集於同一裝甲車，且雷達天線具有自動穩定系統，能夠在行進間搜索目標，再加上從行駛狀態到短停發射狀態只要5秒，更被稱為是最先進的野戰機動防空系統，主要裝備機械化步兵和裝甲部隊。

紅旗-17日前在央視亮相。(圖/截自央視)

紅旗-17採垂直冷彈發射，可對付速度每秒700公尺、12g過載的空中目標，攻擊距離為12公里。每輛車上裝載2個飛彈模塊，每個飛彈模塊由1個運輸發射箱和4枚9M331飛彈組成，對巡航導彈的命中精度達到56%-99%，對戰鬥機的命中精度為45%-93%，對武裝直升機的命中精度為82%-98%。

解放軍紅旗-17的部署極有可能是針對印度「北極星」輕型武裝直升機而去，印度陸軍在今年6月首次於中印邊境地區部署了一支10架「北極星」直升機所組成的中隊，該機型武裝直升機裝備了20毫米航炮，還可攜帶火箭彈、空對空導彈和空地導彈，適合用於近距離空中支援和高海拔行動。

(中時電子報)