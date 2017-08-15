圓山水神社「狛犬」遭破壞 文化局：這是古蹟！
自來水事業處圓山水神社，山徑一旁的「狛犬」憑空消失不見，所屬的自來水分處已經向警方備案，將檢附資料，完成報案手續。
管理機關自來水事業處昨天下午4點多，發現通往神社山徑旁狛犬，上山側右邊、張嘴的公狛犬消失，左側母的還留在現場，兒石台上留有明顯的痕跡，現場並留有字條「奪台殺民一百萬，侵華虐殺數千萬，日寇倭奴狗畜牲，皇民賤種三腳仔」。
台北市政府文化局副局長田瑋強調，這是第一起因為個人仇恨，蓄意破壞古蹟的事件，不同於北投逸仙國小校門口的「石狛犬」，此次消失的狛犬2004年定為「市定古蹟」，破壞已經觸犯《文化資產保存法》，可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬以上、2000萬以下罰金，文化局一定會促請司法機關處以最重之刑，破壞行為簡直罪無可赦。
圓山水神社位在劍潭捷運站對面、臺北自來水事業處陽明分處後方山坡，神社自1938年興建，祭祀水神，祈求經歷4年的施工的「草山水道」能營運順利，之後一度更改祭祀為「大禹」，現在沒有任何祭祀活動，而主管機關則認定狛犬屬於水道的一環，不能任意遭破壞，特別是因個人仇恨，將報警依法處理。
(中時)
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