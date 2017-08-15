和平破管何時修好？ 經濟部：2到3天

和平電廠破管要多久修好？經濟部表示，預估要一天到一天半廠內人員才能進去搶修，照經驗2到3天才能修復。不過因為和平2號機已上來提供65萬瓩電力，所以目前供電狀況還可以應付。

經濟部能源局副局長李君禮表示，現在要等鍋爐冷卻，人員才能進入檢查，可能要一天到一天半才能知道破管點。修復好照往例是2到3天，但也有像台電台中火力電廠那樣一天多就恢復供電狀況。因為一個鍋爐高達7層樓，如果破管在高點要搭高架才能作業，時間上會比較久。這次和平表示狀況點在3樓位置，因此修復時間預料會比較快，但這還是得進去查才能確定。

李君禮強調，鍋爐破管很常見，目前是甚麼原因造成很難講，由於這不像電塔倒塌，經濟部只會維持通報機制掌握狀況，不會要求和平多久內要修復。

(中時)