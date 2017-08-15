涉詐領助理費遭起訴 童仲彥：待審判時捍衛清白

台北市議員童仲彥、前議員秦儷舫涉嫌浮報助理薪資詐領助理費，台北地檢署今依貪污治罪條例等罪，起訴2人。其中，童仲彥涉詐領12萬3842元，並受魏姓男子所託，將魏妻列入公費助理。

對此，童仲彥今未出面說明，僅委託律師林鈺雄代為回應，在檢方偵查過程中，一直聲請傳喚相關證人，以釐清助理非人頭，而是有實質工作內容，但檢察官完全沒有調查，把案子放一段時間就直接起訴，這種作法不正確，不過既然已經起訴了，就待審判中再跟法官說明。

童仲彥也透過律師聲明表示，他所領取的議員補助款，全數用在助理，沒有一分一毫落入個人口袋，並無檢方指控的詐領事實，全案待移審法院後，會在審判中主張合法權益，全力捍衛個人清白。

(中時)