別成輕啟戰爭懦夫！呂秀蓮發動寫信給川普金正恩

前副總統呂秀蓮今天在「二戰終戰72週年 前瞻臺灣：和平中立」年會。呂秀蓮表示，今天開始，由臺灣發動，寫信給美國總統川普及北朝鮮領導人金正恩各一封信，她大膽用「英雄（Hero）」及「懦夫（Coward）」對比。希望他們在歷史上，成為歷史上捍衛和平的英雄，不要成為輕啟戰爭的懦夫。

呂秀蓮強調，3天前民進黨舉辦的亞洲女權高峰會，她就呼籲亞洲婦女會，應該寫信給美國總統跟北朝鮮領導人，這項提議在閉幕獲得通過，也發表聲明；歷史第一步不會很大，但是一定要有第一步，北朝鮮已從小蝦脫殼變成龍蝦，成為毒龍蝦。昨天有人預測，北朝鮮會不會打起來。還好美國CIA掌握消息，應該不會。

副總統呂秀蓮今天一到會場，跟貴賓寒暄時，就問，「今天終戰結束，你看北朝鮮會不會打起來？」

呂秀蓮受訪指出，1984年，聯合國通過和平基本人權宣言三個重點，和平是所有人類社會基本人權，第二，國家義務盡最大努力維護人類和平；第三、全世界所有國家，防止戰爭發生，特別是盒子戰爭，所有國際紛爭，一切透過和平方式解決，這個原則觸動她，美國北韓緊張時刻，隨時啟動核子戰爭，讓臺灣2千3百萬人，扮演和平締造者角色。

她說，因為72年前今天，日本天皇發表人間宣言，正式結束二次世界大戰，72年前，人類由戰爭走向和平，諷刺的是，72年前今天，居然看著和平像紙片般，不斷地撕毀，核戰已在眼前，臺灣總是扮演宿命家色，戰爭之後，遠處的戰爭，最後往往犧牲臺灣。

她舉例，1895年，馬關條約，另外1950年，韓戰爆發，本來共軍要趁勢，越過臺灣海峽，國民黨也要反攻大陸，美國宣布臺灣海峽中立，挽救臺灣命運，1979年，美國急於結束越戰，要討好中國，必須放棄臺灣，這些例子不遠，「但告訴我們，當我們周邊有戰爭，就是臺灣前途會起變化的時候，幾乎沒有扮演任何角色，幾乎都會被犧牲或被利用」。

她說，今天臺灣人，跟當時祖先當然不一樣，知識、學識及經濟能力、國際接軌經驗，比祖先好太多，不容許大家沈默、僥倖、袖手旁觀。

呂秀蓮表示，今天紀念終戰72週年的時候，希望可以扮演積極合平締造者，她昨天親擬一封信，中文及翻譯成英文，希望透過非常多的和平大使，待會彙整開連署，透過網站及透過媒體報導，大家扮演扮演和平締造角色，一起連署這封信，在一定期間內，收集到各位聯署送到白宮及北朝鮮，呼籲兩位領導人，要在歷史留名，就要和平留下歷史之名，不要因為輕啟戰爭，淪為懦夫，這是她相當嚴厲的聲明，向全世界展示，2355萬人全心投入世界和平工作，從今天開始。

呂秀蓮說，這運動是超黨派、從民間開始，外籍人士也希望一起響應，會透過各種活動引起世界重視，也會運作各國際組織為和平說話。全世界應該站起來說「peace yes,war no」。

她強調，同一封信，同時給兩位總統，口氣也非常尊敬，希望兩人在歷史上，成為歷史上捍衛和平的英雄，不要成為輕啟戰爭的懦夫。

(中時)