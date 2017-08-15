終戰72年陣亡者追悼儀式 日皇連3年表示「深刻反省」

日本政府於戰後72年的8月15日「終戰紀念日」，在東京武道館舉行全國陣亡者追悼儀式。日皇明仁自戰後70周年的2015年起，連續3年使用「深刻反省」的字眼來表達祈求和平的心願。日本首相安倍晉三則致詞表示，「不再重複戰爭的慘禍。」

日皇伉儷、安倍等政府相關人士和遺族等約6700人出席了追悼儀式，為日本在大戰中喪失寶貴生命的310萬人祈求冥福。儀式從15日日上午開始，進行到正午時全體起立默哀1分鐘。

安倍表示，「我們享受的和平與繁榮是建立在眾人尊嚴的犧牲上的，特此致上敬意和謝意。」、「將致力解決成為紛爭的溫床的貧困問題等各種課題，為世界和平與繁榮作出貢獻。」 安倍在致詞中未提及修憲問題，也未提過去歷屆日本首相在致詞中必提的對亞洲各國的加害責任與謝罪等。

天皇則表示，「對先前的大戰除了深刻反省外，也懇切期望今後不再重複戰爭的慘禍。我與全民一起向在戰禍中倒下的人們表達由衷的追悼之意，也祈願世界和平和我國進一步的發展。」

(中時)