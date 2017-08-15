未被徵詢副主席？王金平：吳知道我不會接受
準國民黨主席吳敦義將在20日正式就任黨主席，黨務人事布局也大致底定，有關副主席人選，現任副主席郝龍斌確定留任，外傳為求年輕化，現任副主席胡志強、前立法院長王金平都未在吳徵詢名單中。王金平今（15）日受訪表示，「這個很好笑」，吳知道他不會接受，「當然不會跟我提」；他認為，外界隨便傳不好。
王金平指出，近10年來，每次到了黨主席選舉，外界就會傳出他要參選，他過去有跟吳敦義說了兩、三次，「我不會參選（指黨主席）」，既使不用選舉，直接讓他當主席，他也不會接受。
王金平強調，他這樣的態度吳敦義也清楚，因此吳當然不會跟他提副主席的事，也知道他不會接受，「（吳）怎麼可能邀我當副主席，不可能」，他認為外界隨便傳很不好。
王金平昨天與吳敦義一同前往探視在家中養病的前立委、作家李敖，這已經是王、吳近日來三度碰面，外界以「破冰」來形容兩人關係。
對此，王金平笑稱，「這都亂講的啦。」他認為，自然就是美，有因緣大家就經常在一起，為國家、為黨奉獻，有心人希望從中製造新聞，但與事實不符。
對於與吳敦義會面是否聊黨務？王金平說，碰面很自然會談一些事，「我意見當然在那時候表達。」他也認為，這方面老中青要有一定比例，戰力才能發揮。至於是否推薦副主席人選，王說不可能，因為那是吳的職權。
另方面，有關兩岸問題，王金平說，「我有我的看法」，但現在不能隨便談兩岸問題，此議題很敏感，當然他是很關心的，但不是他談的時候就不必談。
(中時)
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