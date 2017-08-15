新南向赴台觀光越南奪冠 較去年同期增110％

政府為推動新南向政策，積極便捷化新南向國家來台簽證。外交部領事事務局副局長鍾文正今表示，簽證簡化措施已達成一些具體效果，目前旅客入境來台數成長最多的國家是越南，與去年同期1月至6月相較，增長約10萬人數，達110％的成長。

鍾文正指出，台灣在今年4月宣布對泰國免簽試辦延長一年，從目前的數據來看，泰國旅客入境台灣的人數成長比例非常可觀，以105年1月至6月同期比較今年，人數約從8萬成長至14萬，成長比例超過70％。

鍾文正說，另一個成長比例較高的國家是菲律賓，我國給予菲律賓的有條件式免簽，其簡化措施也達具體成長，同樣以105年1月至6月同期比較今年，人數亦約從8萬成長至14萬。

鍾文正表示，以越南、泰國、菲律賓相加來看，以105年1月至6月同期比較今年，成長約23萬人數入境來台。

(中時)