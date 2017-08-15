車內呼呼大睡 工地賊睡夢中遭逮

林嫌在車子睡覺被警查獲。(警方提供)

林嫌帶警取出偷竊的鋼材。(警方提供)

雲林縣斗六雲林路二段某建築工地鋼材遭竊，警員葉金龍調閱附近路口監視器，發現一部自小客車涉有重嫌，警方追查，發現林姓車主把車子停在公園路停車場，他就躺在車內呼呼大睡，將他帶回偵訊，他坦承偷竊，被依竊盜罪嫌送辦。

林嫌有多項毒品及竊盜前科，且行蹤不定，員警巡邏時發現他的行蹤。

失主很高興的表示，幸好警方即時偵破找回鋼筋，因為工地的建材如果失竊，隔天常常工人到了卻無法施工，不僅損失財物，更拖延了施工進度且工資仍要支付，損失很大。

(中時)