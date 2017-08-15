台科大赴泰北偏鄉小學教中文

台科大學生利用暑假前往泰北偏鄉的雲華小學服務。（台科大提供）

台科大學生前往泰北雲華國小教導當地學童華文及數學，協助提升華文教學品質。（台科大提供）

台科大送愛到泰北！台灣科技大學學生利用暑假，遠赴泰北偏鄉的雲華小學服務，除了教當地學生中文及注音符號，也教老師使用電腦做教材，更協助學校整修圍牆、教室地板等，提升當地華文教學品質，讓學生有舒適的學習環境。

泰北清萊省正德村的雲華小學是一所華文學校，位在偏鄉，光下山就得花上兩個半小時，在沒有足夠的師資及經費運作的情況下，校內老師大多只有華文小學畢業，教育資源相當短缺。

今年台科大6名學生前往泰北雲華國小進行長達41天的志工服務，教導100餘名當地學童中文及數學，協助提升華文教學品質，也輔導師生使用電腦，學習用注音輸入法進行簡易的文書處理。此外也負責工程修繕、宣導牙齒保健觀念，並教小朋友動手做毽子、唱中文歌，讓他們更了解台灣的文化。

台科大校長廖慶榮表示，台科大自2012年起每年都有學生到泰北雲華小學服務，與當地師生及居民建立了友善互信的關係，希望透過台科大學生的愛心付出，加強當地學童的中文能力，並且改善校舍環境，提供更好的教學品質。

擔任總召的應用外語系柯宜蓁對偏鄉教育很有熱忱，有過許多在偏鄉服務的經驗，這是第一次到國外服務那麼長的時間，希望藉此機會累積教學實務經驗，學習與不同文化背景的學生互動。

柯宜蓁表示，泰北的學生早上需至泰文學校上課，晚上再到華文學校上華文課，即使疲累他們還是很認真的聽講，積極參與課堂活動，搶著舉手跟老師互動，讓團員們都相當感動！跟小朋友相處後也發現，隨著東南亞觀光日益發展，當地孩童學習華文幾乎都是希望長大後可以到曼谷、馬來西亞等地當導遊賺錢，換取更好的工作機會，因此非常努力地學華文。

柯宜蓁說，語言不通是最難克服的障礙，低年級的同學華文程度不好，常常聽不懂老師在說什麼，上課也比較容易分心，讓她很有挫折感。後來慢慢調整上課方式，用遊戲和學生互動，並且把注音符號結合圖像幫助記憶，逐漸克服語言隔閡，下課後小朋友們甚至還黏著志工老師要一起玩，成為團員們感動難忘的回憶。

參加志工團的營建系羅御珊表示，能發揮所學幫助泰北的小朋友很開心，除了上華文課之外，幫忙小學建圍牆時，因為有過相關經驗所以可以教其他團員們如何混水泥、如何快速的砌牆，最後在團隊合作下只花一個早上就完成，很有成就感。

羅御珊說，剛開始不太習慣鄉村生活，連洗澡都要自己燒熱水，採買食物用品也必須開兩個多小時的車下山，但泰北居民的友善更是令她難以忘懷，不只有學生親手做卡片給她，也有居民熱情邀請他們到家裡及農場稻田參觀，體驗當地人的日常生活。

(旺報)