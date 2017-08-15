國民黨台南市議會黨團呼籲黨中央盡快訂出六都市長選舉辦法

距離2018選舉僅剩1年多，相對民進黨眾市長參選人早已磨刀霍霍，何人將代表國民黨參選市長？迄今仍是未知數。台南市議會國民黨團今天召開記者會，呼籲即將上任的黨主席吳敦義能聆聽地方聲音，儘速提出2018九合一六都選舉辦法，發揮母雞帶小雞的加成力量，振奮國民黨在艱困選區的士氣。

國民黨團議員王家貞、蔡育輝、李坤煌、盧崑福、洪玉鳳、蔡淑惠、李中岑、曾培雅、林美燕、林燕祝、蔡玉枝等人，今天共同出席「黨團請中央黨部儘速公不2018九合一選舉辦法」記者會。書記長王家貞指出，明年台南市選舉是六都選舉的重中之重，台南市有相當大的機會為國民黨增加選舉席次，準國民黨主席吳敦義將於8月20日就任，希望之後能盡快訂出六都市長選舉辦法，幫選情加溫。

王家貞還指出，台南市雖是國民黨的艱困選區，但艱困並不代表沒有機會，端看國民黨如何團結一致作戰，她個人是抱持高度樂觀看待2018選舉。

蔡育輝也認為，選市長、議員並非一蹴可幾，有好的規畫、謀略才能事半功倍。鑑於地方想法各有不同，他比較推崇循柯文哲模式，結合無黨籍人選出馬，整合台南市在野聯盟的力量，因此希望黨中央盡快公布提名辦法，讓大家有所遵循。

(中時)