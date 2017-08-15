科技部啟動半導體射月計畫 促成AI 智慧產業鏈技術升級

科技部長陳良基親自舉行記者會。（趙雙傑攝）

科技部長陳良基親自舉行記者會。（趙雙傑攝）

科技部部長陳良基宣布AI計畫的最後一塊拼圖，預計以4年為期、每年投入10億元的經費，啟動「半導體設月計畫」。（邱琮皓攝）

為促進人工智慧終端產業核心技術躍升，科技部將以4年為期，每年投入10億元經費，啟動「半導體射月計畫」，推動智慧終端半導體、製程與晶片系統相關研發，開拓人工智慧終端技術藍海。

人工智慧科技正改變全球產業發展，透過智慧終端產品不斷進步，將體現於真實生活的各種應用情境，而當前人工智慧的發展，在國際間許多知名軟硬體公司競相投入大量資源進行研發佈局，已有顯著進步與成果，卻也面臨如何達到更佳運算效能及更低能源損耗之瓶頸。

由於人工智慧將走向低耗能及低電壓晶片設計，但目前這些面向仍處於發展初期，進而成為台灣產業未來投入的契機。

科技部所推動的「半導體射月計畫」，總體目標將以挑戰2022年智慧終端(AI Edge)關鍵技術極限，開發應用於各類終端裝置上的AI晶片。不同於雲端數據中心具有強大運算功能的人工智慧，智慧終端的AI技術需具備簡化、低功耗、及通訊射頻功能的深度推理架構，甚至能於終端裝置上具有深度學習的能力。

因此，除開發有效率的AI晶片外，亦將開發具低能源損耗、可長時間待機、快速讀寫及智慧運算與儲存等功能之下世代記憶體設計，此外，高效率、高靈敏度的感測器為智慧終端裝置，獲取周遭資訊非常重要的元件，本計畫亦將研發在極小工作電壓下，具極低耗能、高靈敏度的感測元件，並持續投入具應用潛力之無人載具與AR及VR，以及具安全考量之物聯網系統等專用AI晶片之研發。

同時，「半導體射月計畫」將積極培育頂尖半導體製程、材料與晶片設計人才，以提供AI產業發展急需的高階人才。

台灣於半導體製程及晶片設計，長久以來居世界領先地位，然於強敵環伺下，如何突破重圍，政府須有積極作為，希冀藉由科技部「AI Edge半導體射月計畫」的推波助瀾，鏈結智慧終端產學研能量，以帶領台灣迎接AI應用爆發的年代，創造科技產業新價值。

(旺報)