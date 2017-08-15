CNBC：北韓危機 中方給了美國勝算

美國CNBC網站評論指出，北韓與美國瀕臨核武對抗邊緣的緊張情勢，在短短幾日內顯著地趨向冷靜，此一發展泰半要歸功於中國大陸當局近來接連採取一系列積極正面的行動，以及中方發布的各項調解、安撫聲明。而中方在這場北韓危機中，正為美國總統川普的政府締造一大勝利。

西方國家與南韓的媒體普遍認為，北韓領導人金正恩對軍方向美國關島周邊試射飛彈的計畫，當前暫採「觀望」態度，有的媒體甚至質問說金正恩是否「害怕了?」 ，而 「放棄」射彈或 「退卻了」。

CNBC表示，中國商務部14日宣布，為執行聯合國安理會日前通過對北韓進一步實施制裁的決議，將由15日起全面禁止進口北韓的煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石及水產產品。而這擊中了北韓的要害。

(中時)