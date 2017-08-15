提升搜救效能 新北市消防局這麼做….
新北市政府消防局今（15日）上午在災害應變中心與雙北市的醫院、新北市土木技師公會、台灣省結構工程技師公會以及台北市陪伴犬協會等9個單位簽署「隨隊醫療暨救援效能合作備忘錄」，在副市長侯友宜見證下順利完成。
消防局指出，為強化新北市特種搜救隊隨隊醫療暨搜救能量，加速搜救效能，提升災害現場救護品質，簽署目的，即未來在重大災害現場中（如：八仙塵爆、復興空難、蘇迪勒風災、0206台南地震等），除出動特種搜救隊成員外，並由消防局通知醫院急診室醫師、土木及結構公會專業技師前往災區協助；由醫師現場調度、指導護理人員及高級救護員（TP）給予傷者第一時間得到最好的照護，以爭取救助黃金時間。
另外，專業土木、結構技師現場評估建物穩固程度，協助搜救人員規劃侵入建築物搶救及撤離路線，以加速搜索進度；陪伴犬協會則負責協助搜救犬挑選、評量、訓練、出勤、獸醫照護及退役認養，給予搜難小英雄最好的照顧。
消防局將於9月20日舉辦「快速搜救部隊校閱暨災害醫療救援隊演練」，展示搜救隊伍規模、裝備器材、安全管理、後勤運作補給及重大傷病患（含截肢）的處理等救災能力，朝聯合國國際搜救隊重型（最高級）標準邁進。
(中時)
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