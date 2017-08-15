「蛋蛋」抽痛、紅腫發炎 小心睪丸扭轉

錢大維醫師指出壞死的睪丸若不清除可能對健康的另一側造成威脅危害。(謝瓊雲攝)

睪丸就像懸掛在陰囊內的水球，若發生上方精索扭轉，恐將因血液淋巴循環遭阻滯而壞死。(謝瓊雲攝)

錢大維醫師簡報說明少年小明因左側睪丸扭轉，忍了五天疼痛難耐，就醫時患側已經嚴重發黑、壞死。(謝瓊雲攝)

睪丸扭轉發生時，陰囊外觀會因發炎而紅腫，且患側位置會比另一側睪丸提高。(謝瓊雲攝)

蛋蛋的哀傷！家住彰化的16歲少年小明，週日一早醒來發現睪丸單側腫大疼痛，忍了五天才就醫，左側睪丸已經因為睪丸扭轉而發黑、壞死，最後只能切除，醫師提醒睪丸扭轉黃金治療時機只有6小時，若有腫痛、嘔吐與躁動等症狀都應立即就醫，透過超音波檢查進一步確認。

彰化基督教醫院兒童醫院副院長、兒童外科醫師錢大維表示，16歲的小明因過去也曾有類似情形，當時1、2天後就自動好轉，不以為意，加上他自行上網搜尋相關健康資訊，認為症狀並不明顯導致錯失治療時機；手術切除壞死睪丸並將剩下的右側睪丸固定避免再度發生扭轉，未來不會影響正常生育功能。

錢大維說，睪丸扭轉好發於青春期12至18歲少年，可能原因包括：先天結構異常固定不良、青春期睪丸急速發育成長、青少年提睪肌收縮較強，造成睪丸像擰毛巾般不斷扭轉，阻斷精索內的血液、淋巴循環，導致水腫、出血，最後壞死。

錢大維說，近日除少年小明外，還有一歲男嬰罕見因嘔吐就醫，轉院急診發現是睪丸扭轉時已錯失時機，只能將左側切除，一周即有兩例案例，提醒新生兒與幼兒家長若發現家中男童有類似症狀都應迅速就醫檢查，以免造成遺憾。

(中時)