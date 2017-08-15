「蛋蛋」抽痛、紅腫發炎 小心睪丸扭轉
蛋蛋的哀傷！家住彰化的16歲少年小明，週日一早醒來發現睪丸單側腫大疼痛，忍了五天才就醫，左側睪丸已經因為睪丸扭轉而發黑、壞死，最後只能切除，醫師提醒睪丸扭轉黃金治療時機只有6小時，若有腫痛、嘔吐與躁動等症狀都應立即就醫，透過超音波檢查進一步確認。
彰化基督教醫院兒童醫院副院長、兒童外科醫師錢大維表示，16歲的小明因過去也曾有類似情形，當時1、2天後就自動好轉，不以為意，加上他自行上網搜尋相關健康資訊，認為症狀並不明顯導致錯失治療時機；手術切除壞死睪丸並將剩下的右側睪丸固定避免再度發生扭轉，未來不會影響正常生育功能。
錢大維說，睪丸扭轉好發於青春期12至18歲少年，可能原因包括：先天結構異常固定不良、青春期睪丸急速發育成長、青少年提睪肌收縮較強，造成睪丸像擰毛巾般不斷扭轉，阻斷精索內的血液、淋巴循環，導致水腫、出血，最後壞死。
錢大維說，近日除少年小明外，還有一歲男嬰罕見因嘔吐就醫，轉院急診發現是睪丸扭轉時已錯失時機，只能將左側切除，一周即有兩例案例，提醒新生兒與幼兒家長若發現家中男童有類似症狀都應迅速就醫檢查，以免造成遺憾。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。