淡水河驚見浮屍 疑久病厭世輕生

警消到場將浮屍打撈上岸。（譚宇哲翻攝）

今天上午8時許，新北市淡水區的淡水碼頭有民眾發現一具男性浮屍，警消獲報到場將男屍打撈上岸，經查死者為65歲楊姓男子，疑似因罹患肝癌末期而鬱鬱寡歡，昨晚楊男自行離家，家人接獲楊男簡訊說「我要離開了」，趕緊報警連夜找人，不料最終找到的是冰冷遺體，讓家屬悲痛萬分。

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(中時)