英相梅伊30日訪日 與安倍談朝鮮半島局勢

日本官房長官菅義偉15日在記者會上表示，英國首相梅伊將於8月30日至9月1日訪問日本。除了會晤天皇外，梅伊預計還將和首相安倍晉三進行首腦會談，討論日趨緊張的朝鮮局勢。這將是她去年7月出任英國首相後首次訪日。

(中時)