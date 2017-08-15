性侵外拍小模攝影師辯情投意合 法官判4年

業餘攝影師彭姓男子，曾找17歲外拍女模特兒拍照多次，因雙方合作愉快取得對方信任後，藉口到國外拍照將小模約到家中性侵。彭在台北地院審理時告訴法官，他與小模情投意合發生性關係，但法官不採信，今(15)日依強制性交罪判彭有期徒刑4年。

2014年10月，彭認識17歲的外拍小模，到隔年10月，彭幫小模外拍了7次內衣、角色扮演的主題照片，每次給付5000元到6500元的酬勞，彭後來邀小模前往歐洲外拍，並傳機票訂位的照片取信對方，2015年10月6日，彭將她載往台北市信義區別墅家中性侵，案經被害人提告，彭被檢察官起訴。

北院審理時，彭否認性侵，還說小模的手機壞掉，他答應送她一支全新的i Phone手機，強調2人是合意性交，但被害人否認。

法官審理認為，小模被性侵後，曾跑到廁所傳LINE給男友說：「X！去死好了，好可怕，我不知該怎麼辦？」，男友回覆時，教她先用手機GPS定位，再記下彭男車號，如果小模與彭合意性交，不會有如此反應。另小模被彭送回家後，隨即到醫院驗傷、報案，行動很積極，不採信彭合意性交的說法。

法官認為，彭自稱碩士肄業，卻利用涉世未深小模的信任，侵害她的性自主權，也沒有和被害人和解，犯後無悔意，依法判刑4年。本案可上訴。

(中時)