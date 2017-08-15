日本入境許可證印圖樣 明年將改成富士山和櫻花

日本入境許可證印圖樣明年將改成富士山和櫻花。(日本法務省提供的樣本)

日本法務省最快從明年初起，將外國人護照貼的「入境許可證印」貼紙圖樣改成「富士山和櫻花」。日本為迎接2020年的東京奧運，決定將「入境許可證印」的圖樣從桐花改成有日本觀光紀念價值的新圖樣。

「入境許可證印」是在機場等入境處，入境審查官在審查外國人入境證件時，在護照上貼的貼紙，上面會印上許可入境的日期及在日居留期間與資格等資訊。

法務省2003年為防止偽變照而將入境許可證印從印章改成貼紙，這次則是首次改變圖樣。

新圖樣是以山頂冠雪的水色富士山為背景，配上淡粉紅的櫻花圖樣。法務省表示，富士山是世界遺產，櫻花應該也深受外國人熟悉，故決定採用此圖案。

(中時)