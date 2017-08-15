MLB》洋基3將生涯第40轟齊出爐 率隊逆轉大都會

「法官」賈吉再度發威，敲出本季第36發全壘打。(美聯社)

洋基昨慘遭紅襪逆轉，不過他們沒因此洩氣，今(15日)與大都會交手，雖代班先發的西薩(Luis Cessa)投不滿5局，但打線大發威，賈吉(Aaron Judge)、G.桑契斯(Gary Sanchez)和席克斯(Aaron Hicks)接連開轟，率隊4比2取得勝利，巧合的是，他們3人生涯第40轟都在這天出現。

洋基在田中將大右肩發炎進10天傷兵名單後，此役改由西薩先發。他此役雖前2局安然過關，但3上落難，被葛蘭德生(Curtis Granderson)和塞斯佩迪斯(Yoenis Cespedes)扛陽春炮，使球隊陷2分落後。西薩最後僅撐4.1局就退場，他本季5場先發，僅1場投滿5局。

西薩未能完成任務，退場時球隊1分落後，還可能吞下敗戰。不過洋基打線相挺，6場沒開轟的賈吉發威，6下扛出右外野追平陽春炮，替西薩解套。洋基全壘打秀還沒完，8下輪席克斯發威，一上場就把球送上右外野看台，接著2出局後，桑契斯也跟進扛出右外野陽春炮。連兩發全壘打，助洋基取得領先。

這3發全壘打，全都出現在右外野，也是賈吉、桑契斯和席克斯的生涯第40轟，讓這幾支全壘打變得更價值連城。而洋基或許是有上一場的經驗，9上並未推出查普曼(Aroldis Chapman)，而改讓貝騰塞斯(Dellin Betances)代班終結者。

貝騰塞斯雖被打出1安，不過表現不俗，順利守住勝果。洋基贏球，同天紅襪輸給印地安人，使得兩隊勝差縮小到4.5場。另在美聯外卡變動極大，除洋基穩居第1，上周還暫居第2的皇家戰績不振，跌落到第4，反倒是天使近況極佳，昨擊敗水手後斬獲6連勝，在外卡躍居第2。

(中時電子報)