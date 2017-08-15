世大運將登場 中和成立警察「行動補給站」
世大運即將登場，世界各國選手陸續抵台，新北市中和警分局投入相當警力於新莊田徑場及錦和運動公園場館周遭，執行「交通管制」及「安全維護」等任務，每個警察同仁在崗位上努力執勤，務使任務萬全順遂圓滿。
中和警分局長陳銘宗體恤員警平日忙於治安及交通工作，近日又為世大運專案工作，不管日曬或雨淋，看到員警堅守崗位，揮著汗頂著大太陽，在酷熱的天氣下執勤，實在非常辛苦，自8月12日至9月2日，為期22天，在二個負責的足球場館設立「行動補給站」，提供精心準備的免費點心、飲品，分局長陳銘宗為確保食材新鮮，連冰箱、蒸籠、電鍋都進駐，讓員警執勤，不但有充沛的體力，更能感受到分局滿滿的用心，提供最佳執勤狀況及服務品質。
陳銘宗表示，世大運是全球矚目運動盛會，賽事舉辦期間各場館的維安及交管工作，也是十分繁重，警察同仁無不眾志成城全力以赴，相對於員警體力及精神上的負荷亦格外嚴峻，所以員警之調配休息，食物、飲水體無限量補充供應，員警能保持最佳狀態執勤，務使本次賽事順遂圓滿完成。
(中時)
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