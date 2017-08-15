薩德波及韓遊戲業 進軍中國之路完全被封

據韓媒報導，得自韓遊戲業界消息，受中韓「薩德」問題影響，自今年3月起，南韓遊戲公司新開發的遊戲均未取得中國的遊戲版號，未取得版號的遊戲則禁止在中國上市。業內相關人士表示：「隨着薩德問題持續發酵，遊戲進軍中國市場之路完全被封上了。」

據南韓《亞洲經濟》報導，今年年初，南韓知名遊戲公司NCSOFT旗下手遊《天堂：紅色騎士》、Netmarble公司的《天堂2：革命》等兩款遊戲向中國申請了版號，但至今毫無音訊。

報導稱，最近，南韓政府下令追加部署4輛薩德發射車，使中韓兩國關係再次陷入僵局。對此，韓遊戲業內人士表示擔憂和無奈。NCSOFT相關負責人表示，現在依然不清楚何時可以取得版號，只能等着。Netmarble方面某人士也說道，還在等中方的審核結果。

南韓業內相關人士表示，數據顯示，受薩德問題影響，2017年第一季韓遊戲出口規模約為3.586億美元，比前一年同期萎縮14.2%，且較上一季減少了8.2%。此外，中小型遊戲公司的經營困境更為嚴重。

報導稱，雖然南韓遊戲無法進入中國市場，但是越來越多的中國遊戲公司憑強大的技術實力、雄厚的資本涌入南韓市場，兩國遊戲業競爭十分激烈。然而，對於南韓遊戲何時能夠順利在中國上市仍是未知數，也只能繼續等。

(旺報)