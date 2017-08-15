中華郵政挺世大運 紀念郵票16日開賣
中華郵政為支持2017台北世界大學運動會，特以我國參與的熱門競賽項目為題材，訂於8月16日發行紀念郵票1套8枚（面值分別為5元及15元各4枚）及小全張1張（面值25元），當天上午10時將於北市府1樓中庭舉辦郵票發行典禮，並設置臨時郵局。
中華郵政表示，發行典禮現場將免費發送世大運明信片，邀請民眾一同書寫，再透過郵務士遞送至選手村，為中華健兒加油，期盼藉由全民集氣，創下金牌佳績。
中華郵政公司台北郵局16日上午8時30分至11時30分，在活動現場設置臨時郵局，發售世大運紀念郵票及限量發行之典禮紀念卡，並提供銷蓋臨時郵局戳服務。
(中時)
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