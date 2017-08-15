農糧署抽驗國產玉米 未含基改成分

農糧署抽驗國產硬質玉米，確認未含基改成分。（農糧署提供）

國產硬質玉米主要產季在每年2至5月，今年收穫面積約1.12萬公頃，產量7.5萬公噸，種植農戶約1.2萬戶。為區隔國產硬質玉米與進口玉米市場，農糧署今年起擴大國產硬質玉米留樣與抽檢作業。農糧署表示，本年度收穫之國產硬質玉米，檢驗結果全數合格，皆沒有基因改造成分。

農糧署表示，為提高我國糧食自給率，農糧署輔導農會以每公斤9元契作收購硬質玉米，收購價格較近年進口玉米每公斤單價6至8元高。鑑於去年嘉義縣發現不法人士以進口基因改造玉米混充國產硬質玉米事件，為確保國產硬質玉米品質，自今年度起辦理全面擴大留樣與抽驗，若發現有基改玉米混充，即可追溯籽實來源。倘經檢驗確認不法混摻，將移送偵辦，並取消相關行為人的相關補助金或手續費。

農糧署指出，此次隨機抽選千分之五以上的樣品，共檢驗67件玉米籽實，檢驗結果全數不含基因改造成分。

農糧署表示，國產硬質玉米具有新鮮、非基因改造、品質優良等特點，是製作玉米粉產品與動物飼料的最佳原料，南部農會已規劃於今年秋作推動硬質玉米產銷履歷示範，提升品質及安全性，國內消費者、食品加工業者與飼料廠商可以安心使用。

(中時)