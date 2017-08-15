農糧署抽驗國產玉米 未含基改成分
國產硬質玉米主要產季在每年2至5月，今年收穫面積約1.12萬公頃，產量7.5萬公噸，種植農戶約1.2萬戶。為區隔國產硬質玉米與進口玉米市場，農糧署今年起擴大國產硬質玉米留樣與抽檢作業。農糧署表示，本年度收穫之國產硬質玉米，檢驗結果全數合格，皆沒有基因改造成分。
農糧署表示，為提高我國糧食自給率，農糧署輔導農會以每公斤9元契作收購硬質玉米，收購價格較近年進口玉米每公斤單價6至8元高。鑑於去年嘉義縣發現不法人士以進口基因改造玉米混充國產硬質玉米事件，為確保國產硬質玉米品質，自今年度起辦理全面擴大留樣與抽驗，若發現有基改玉米混充，即可追溯籽實來源。倘經檢驗確認不法混摻，將移送偵辦，並取消相關行為人的相關補助金或手續費。
農糧署指出，此次隨機抽選千分之五以上的樣品，共檢驗67件玉米籽實，檢驗結果全數不含基因改造成分。
農糧署表示，國產硬質玉米具有新鮮、非基因改造、品質優良等特點，是製作玉米粉產品與動物飼料的最佳原料，南部農會已規劃於今年秋作推動硬質玉米產銷履歷示範，提升品質及安全性，國內消費者、食品加工業者與飼料廠商可以安心使用。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。