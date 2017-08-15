臺中棒球FUN電營開幕 小球員活力十足

「台中棒球FUN電營」活動，由台電副總經理李鴻洲（右）開球揮棒敲出序幕。（實習記者郭振宇攝）

暑假過了大半，還來不及規劃孩子的暑期娛樂？臺灣電力公司舉辦的「臺中棒球FUN電營」

活動，今天上午在臺灣體育運動大學棒球場開幕，由臺電副總經理李鴻洲開球揮棒敲出序幕，小球員們躍躍欲試，等不及要練球。

「棒球是國球，希望除了技術外，小球員也能學到運動的紀律與精神。」李鴻洲表示，臺電長期支持運動發展，共培植了6支各式球隊，其中臺電棒球隊揮汗69個年頭，歷史相當悠久。

李鴻洲說，為了回饋社會，球隊經常遠赴偏鄉學校指導球技；自去年活動受到廣大迴響，決定今年擴大辦理，在全臺各地舉辦夏令營，由國手、教練帶領球員擔任導師，培養小朋友運動興趣，甚而威揚國際體壇。

臺電豐原分處長林志廉表示，夏令營活動邀請國小的學生免費參與，並優先開放社福單位參加，活動反應熱烈，網路開放報名，在2、3分鐘就秒殺。

臺電2017球類FUN電營，自上月4號開始共有11場、5種不同的球類夏令營在全省各地舉辦。臺電今年選在臺中擴大辦理棒球營，副總李鴻洲說「身為臺中人，一定要出席」，也希望未來活動能繼續舉辦，持續為體壇培育新血。

(中時)