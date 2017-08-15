大巨蛋案被傳訊 馬英九稱經得起考驗

前總統馬英九明天將再因台北大巨蛋案被告身分，遭傳至台北地檢應訊。馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，馬英九明天上午9時會準時出庭，也重申在台北大巨蛋BOT招標過程，權利金設計沒有圖利。

徐巧芯表示，馬英九從事公職以來，一向奉公守法、清廉自持，絕對禁得起司法檢驗。

(中時)