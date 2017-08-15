導入生產履歷 農委會推廣國產紅棗

優質國產紅棗嘗鮮上市。（苗栗區農業改良場提供）

補氣養生的「紅棗」是國人熟識的中藥材，具有維他命C、類黃酮類化合物、多醣類及三萜類化合物等成分，有助人體維持健康，每年7月至8月為紅棗的盛產期，苗栗縣公館鄉是國產紅棗的故鄉，農委會也加強推廣，導入消費者可追溯的生產履歷，讓民眾食用安全又放心的國產紅棗。

苗栗區農業改良場表示，國內紅棗主要由中國大陸進口，但其實苗栗縣公館鄉也生產品質優良的國產紅棗，棗農栽培過程採行合理施肥及安全用藥，並透過消費者可追溯的生產履歷，讓果實品質及食用安全掛保證，民眾食用更安心。

苗栗場指出，試驗發現，新鮮紅棗富含的總酚化合物及類黃酮類化合物等抗氧化物質不遜於紅棗乾，有助於維持身體機能，但食用上較乾果更加方便，讓您在盛夏中也可幫身體打打氣。

苗栗場表示，現在正是紅棗盛產期，民眾可赴公館鄉親手採摘新鮮紅棗，以果皮轉紅3成以上且無蟲孔傷斑為採收標準，品嚐夏季限定的清甜滋味，也可自行製作紅棗乾，於陽光曝曬下1至2週，待果皮轉紅皺縮，再放置冷凍庫保存，至冬天DIY紅棗乾即成養身的好食材。

(中時)