慶結婚登記爆口角 男跳大圳

39歲虎尾翁姓男子昨天喝酒慶祝登記結婚，喝到深夜想開車外出，但遭妻子和友人阻止，因此和妻子口角，不料，他竟砸壞車子，還跳下大圳，妻子趕緊報警，警消找了一夜，但未有所獲，上午他自行到消防隊說他沒事，親友高興不已。

(中時)