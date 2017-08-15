桃園航空城營運不佳 桃市府遭監院糾正

桃園市政府航空城公司自2010年成立至去年底為止，累計營業損失達1億487萬餘元，依規定航空城公司不得發給員工年終工作獎金，卻於2010年至2012年間比照軍公教人員發給年終獎金，且航空城公司年年增加人力，並大幅調陞員工職等職級，造成每年用人成本逾總營業成本之5成。

此外，行政院早於2011年8月已核定原桃園縣政府用人費薪給管理要點，桃園市政府卻遲至今年6月8日始核定所屬事業機構今年度經營績效評估基準表等相關規定，突顯桃園市政府亦未積極督促該公司改善營運，相關違失今日遭監察院糾正。

監委陳小紅、楊美鈴，一併要求行政院及桃園市政府於都市計畫等面向再加檢討，以協助、督促航空城公司改善營運，落實該公司設立目標。

(中時)