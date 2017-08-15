公投法 呂秀蓮：蔡總統說沒有外面壓力
前副總統呂秀蓮今天在「二戰終戰72週年」年會演講時提到，日前她向總統蔡英文主動提到「公投法」。她轉述，總統主動提到，她已經宣佈年底以前要通過，並沒有外面的壓力。
上週五，總統出席亞洲女權會議時，與前副總統呂秀蓮短暫私下交談。呂秀蓮指出，當天她跟總統提到「公投法」說，「好代誌趕快做，不要做一半」；總統說， 她已經宣佈了，而公投法要在年底通過以前，應該會有很多議案。
呂秀蓮轉述，蔡英文主動說，這不是因為有外面的壓力，她已經宣布，年底通過。
此外，對於當天兩人提到一例一休。呂秀蓮轉述，總統說，是當時馬政府時代就有的；她非常訝異，若是馬政府時代就有，就不該讓民進黨背黑鍋，若原來議案是馬英九時代，民進黨一直背這黑鍋實在沒什麼道理。
(中時)
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