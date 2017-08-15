區域聯防緝毒 雲檢成果豐

雲林地檢署透過區域聯防緝毒，查獲大量毒品。(檢方提供)

雲檢緝毒也查獲手槍。(檢方提供)

雲林地檢署區域聯防緝毒成果豐碩，清查施用者(藥腳)73人，鎖定涉嫌販賣與轉讓被告共10人次，向法院聲請羈押8人，法院裁定准押者7人，扣得第一級、第二級與第三級毒品毛重共2617公克，現金10萬元，行動電話6支，手槍1把。

緝毒行動共計動員本署53人次、司法警察機關165人次執行各項搜索、詢問與訊問工作，過程中檢察官吳文城指揮中巡局聯防高雄區，在高雄市楠梓區緝毒扣得海洛因48包﹙毛重共769.91公克﹚及甲基安非他命24包﹙毛重共1455.59公克﹚與現金10萬元。

檢察官施家榮指揮刑事局中打、斗六分局、臺西分局、田中分局與雲林憲兵隊，執行緝毒同步掃盪暴力討債集團，扣得各式毒品毛重242公克及手槍1把。

檢察官何金陞與郭智安指揮中巡局與西螺分局，查緝雲林縣境內某工業區之泰國籍外勞所建立之毒品供需網，經詢問訊問14名施用者(藥腳)後，鎖定同國籍外勞2名涉嫌販賣第二級毒品犯嫌重大，且有逃亡與勾串之虞，向法院聲請羈押獲准。

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(中時)