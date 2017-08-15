黛妃秘密影片影響大 英7成人不想「小三」卡蜜拉登后座

這些年來卡蜜拉「最強小三」的稱號仍如影隨形。(圖/美聯社)

已經高齡91歲的英國女王伊麗莎白二世日前傳出計畫在4年後退位，讓長子查理斯王子當攝政王，這也掀起了外界的討論，那就是目前僅能當伴妃殿下的卡蜜拉，是否有可能隨著查爾斯王子上位而當上王后，不過近期受到黛安娜王妃新的私人錄音帶及影片曝光的影響，再次將這對偷情史上最惡名昭彰的皇室夫妻推上了風口浪尖，最新民調更指出有將近70%的民眾不想卡蜜拉當上王后。

綜合英媒報導，儘管對於卡米拉漢查爾斯的偷情史早已人盡皆知，但黛妃近期曝光的錄音帶中透露了更多和查爾斯王子不幸婚姻中的辛酸，讓外界大為震驚，包括時常聽到查爾斯和卡蜜拉在廁所進行「電話性愛」，或是查爾斯拒絕結束偷情卡蜜拉，並理直氣壯的說自己「拒絕當唯一沒有情婦的威爾斯親王」，讓外界又掀起了對逝世將滿20周年的黛妃的同情。

卡蜜拉和查爾斯2005年的婚禮上，卡蜜拉因只有伴妃的頭銜而無法戴上皇冠。(圖/美聯社)

查爾斯和黛安娜王妃的婚禮。(圖/美聯社)

這也影響了這幾年來積極將自己頭銜扶正的「最強小三」卡蜜拉，儘管她在嫁進皇室之初，就已經確立她無法擁有王后頭銜(Queen Consort)，而只能當伴妃(Princess Consort)的事實，但這些年來她積極皇室事務，試圖想透過贏得民心來爭取后座，也一度傳出英國有意改變法律來讓卡蜜拉能夠順利戴上后的皇冠，但這次的最新民調恐怕要讓她的美夢幻滅。

《星期日快報》最新民調顯示，67%人不想卡蜜拉當上王后，僅有19%人認為她適任。英國《太陽報》12日最新民調也對2,000名英國民眾進行調查，其中有高達51%人希望由王位第二繼承順位劍橋公爵威廉王子直接成為國王，另外有30%的人認為卡蜜拉應該要對伴妃的稱號感到滿意，不應該成為王后。

雖然查爾斯和卡蜜拉早已不是第一次面對外界這樣的抨擊，但這次黛妃錄音帶曝光的影響似乎還是比他們想像來的大，過去也不乏有兩人偷情的細節及對話流出，但隨著兩人已經結婚了12年，英國民眾對卡蜜拉的接受度也逐漸提高，曾一度有近半的人不排斥她成為王后，但這次正逢月底黛妃逝世20周年，再加上偷情內容勁爆程度依舊不減，如今看來曾在2012年表示卡蜜拉可能成為王后的查爾斯也要跟著失望了。

(中時電子報)