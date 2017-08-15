興達港外海運煤輪擱淺 環保署：暫無漏油疑慮

1艘從澳洲滿載8萬8千公噸燃煤的運煤輪，昨早9點多，在高雄興達港外海擱淺。該艘運煤輪由陽明海運代理、重1萬4千噸，待進入興達發電廠港口卸煤，擱淺在北側碼頭500公尺海域。

航港局表示，興達港運煤輪擱淺案，航港局已在今上午11時召開應變協調會，等會議結束，會發布新聞稿對外說明。

環保署水保處長葉俊宏表示，目前暫無漏油疑慮，所以交給高雄市環保局協調處理。

(中時)