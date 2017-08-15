聯手「瑞士公主」 詹詠然連3年闖WTA年終賽
前兩年都是與妹妹詹皓晴攜手挑戰WTA新加坡年終賽，我國網球好手詹詠然今年換搭擋，與「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)至今年度笑納5冠，確定連3年挺進WTA新加坡年終總決賽。
詹詠然與辛吉絲自年初杜哈網賽攜手合作，合拍頭一個賽事就闖進4強，在搭檔第3站就在印地安泉賽封后，紅土賽季又與印地安泉賽同為WTA最高等級、一年僅4站超強賽(Premier Mandatory)馬德里網賽，以及羅馬公開賽(Premier 5)兩周連下兩冠。
草地賽季「辛然配」延續火燙手感，馬約卡網賽以及伊斯特本網賽Premier)也接連封后，年度攜手捧5冠。這是詹詠然連續第3年、生涯第4度前進新加坡。
今年搭檔從詹皓晴換成辛吉絲，詹詠然特別有感，「過去與妹妹搭檔，好幾度都碰到辛吉絲，這回辛吉絲將與我在同邊攜手合作，相信會是全新的體驗。」
生涯第8度在年終賽亮相，辛吉絲說，「詹詠然與我搭檔第一年就成功拿下5冠，與她搭檔非常自在，期盼新加坡能有好表現。」辛吉絲在1999年、2000年聯手庫妮可娃（Anna Kournikova）、2015年搭檔印度女將米爾莎（Sania Mirza）3度封后
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。