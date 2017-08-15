聯手「瑞士公主」 詹詠然連3年闖WTA年終賽

詹詠然（左）、辛吉絲聯手挺進WTA新加坡8強年終賽。（資料照片／劉雪貞提供）

前兩年都是與妹妹詹皓晴攜手挑戰WTA新加坡年終賽，我國網球好手詹詠然今年換搭擋，與「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)至今年度笑納5冠，確定連3年挺進WTA新加坡年終總決賽。

詹詠然與辛吉絲自年初杜哈網賽攜手合作，合拍頭一個賽事就闖進4強，在搭檔第3站就在印地安泉賽封后，紅土賽季又與印地安泉賽同為WTA最高等級、一年僅4站超強賽(Premier Mandatory)馬德里網賽，以及羅馬公開賽(Premier 5)兩周連下兩冠。

草地賽季「辛然配」延續火燙手感，馬約卡網賽以及伊斯特本網賽Premier)也接連封后，年度攜手捧5冠。這是詹詠然連續第3年、生涯第4度前進新加坡。

今年搭檔從詹皓晴換成辛吉絲，詹詠然特別有感，「過去與妹妹搭檔，好幾度都碰到辛吉絲，這回辛吉絲將與我在同邊攜手合作，相信會是全新的體驗。」

生涯第8度在年終賽亮相，辛吉絲說，「詹詠然與我搭檔第一年就成功拿下5冠，與她搭檔非常自在，期盼新加坡能有好表現。」辛吉絲在1999年、2000年聯手庫妮可娃（Anna Kournikova）、2015年搭檔印度女將米爾莎（Sania Mirza）3度封后

(中時電子報)