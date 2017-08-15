疑右側引擎異常 華航廣島返台班機改降福岡

與廣島航班同型號的華航737-800客機。（達志影像/Shutterstock）

據日本每日新聞報導，一架原訂今日上午9點，從日本廣島（Hiroshima）起飛返回台灣的華航客機，航班編號為CI113，疑似飛行過程中發現右側引擎有異常燈號亮起，在與九州福岡（Fukuoka）塔台聯繫後，為保安全起見，決定改降福岡機場進行檢查。從華航官網的班機動態系統可看到，此航班採用波音（Boeing）737-800型客機，今日班機上約有134名乘客與機組員。

華航班機起降系統上也顯示廣島返台航班是「轉降」福岡的狀態。（圖/華航網站）

經本報詢問華航公關室後，所得到的回覆指出，「此班從廣島返台的CI 113航班，主要因為在航程中發現電機訊號出現異常，基於安全考量並按照標準作業流程，已於日本當地時間早上10:10，轉降福岡國際機場。已安排機上乘客轉搭其他班機返台，並在等候期間提供餐券。」

(中時電子報)