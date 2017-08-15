中印對峙 川莫通話決議提高戰略協商

美國總統川普和印度總理莫迪於美東時間14日晚間通話，兩國領導人決心加強印度洋與區域和平穩定，同意建立一個新的2x2部長級對話，以期提高戰略協商。

印度將在8月15日慶祝獨立70年，白宮發布新聞稿指出，川普就此向莫迪道賀。新聞稿說，身為世界最大和發展最快的兩個主要經濟體的兩國領導人，川普和莫迪期待今年11月在印度舉行的「全球創業峰會」。川普並已請總統特別顧問伊凡卡領導美國代表團出席峰會。

通話中，川普進一步歡迎美國原油首次向印度出貨。德州原油本月將首度出口印度。白宮新聞稿指出，莫迪感謝川普堅定領導聯合全球對抗北韓威脅。

(中時)