神豬賽涉虐待動物 動保團體籲停辦

當豬隻不願再吃時，業者會逼神豬張開嘴巴，以便繼續灌食。（台灣動物社會研究會提供）

台灣少數廟宇仍保有將豬隻重量設為競賽標的動物賽事「神豬重量比賽」，台灣動物社會研究會今日表示，神豬為了增重遭到強迫灌食，最後胖到無法站立，甚至出現癱瘓、身體長滿褥瘡等情形，這恐怕是虐待動物的行為，呼籲廟宇停止神豬重量比賽。

台灣動物社會研究會指出，神豬重量比賽成為部分地區的「廟會活動」，是源於日據時期物資匱乏、養豬技術未臻純熟、肉品來源不足，日府為發展養殖技術，於1900年在三峽成立第一個農會組織，逐步在各地鼓勵農民養大豬，並在祭典時舉辦「養豬品評會」評定等級，授予優等者獎賞。

台灣動物社會研究會表示，「神豬重量比賽」從飼養到屠宰的過程，神豬都飽受各種虐待與痛苦，且在飼養過程裡，為了要限制豬的行動，將豬關進用粗竹管或鐵管架設的「窟」內，豬除了可以翻身外，無法站立或移動，在長達約2年「下窟強迫增肥」時間裡，神豬完全無法表現自然行為，且除了限制行動外，多數飼養者並以「強迫灌食方式」讓豬增肥增重，許多豬胖到癱瘓，無法站立，最後還被利刃活活割喉宰殺。

台灣動物社會研究會指出，豬的生理現象與人類相近，若以人類相比，一般人超過平均體重20％就是「輕度發胖」，而超過30％就已經屬於「肥胖症」，但是神豬動則超過平均體重110公斤的5至6倍，不難想像「胖神豬」所受的痛苦有多嚴重。

台灣動物社會研究會表示，目前還堅持舉辦「神豬重量比賽」的廟宇，主要以供奉義民爺、觀音佛祖、清水祖師爺、保生大帝的廟宇為主，全台供俸上述神明的廟宇計有1600多家，目前仍有11家持續這種虐待動物的習俗，舉辦神豬重量比賽，呼籲廟方停止神豬重量競賽，不要讓虐待動物的賽事繼續存在台灣。

(中時)