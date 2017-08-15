韓專家︰北韓談條件 川普啟動談判機率70％

北韓最高領導人金正恩7月28日指導「火星－14」型洲際彈道飛彈第二次成功試射後，笑容滿面地接受官兵鼓掌致意。（圖/北韓勞動新聞）

北韓最高領導人金正恩已過目發射4枚飛彈，攻擊關島附近海域的計畫，不過他選擇走著瞧，看「愚蠢的老美」接下來會怎麼做，等於把球又丟回美國川普手中。

由於平壤態度強硬，堅持核試與試射飛彈，川普不斷加強火力，口頭炮轟北韓，說美軍「砲彈已上膛」，如果有必要，隨時都能開戰。

而美國動武的可能究竟有有多大？日本經濟新聞專訪了韓國外國語大學朝鮮半島問題專家尹德敏，他指出，目前最可能的有兩種情況。第一、雖然目前川普還處在透過中國，以合作解決問題的框架中，但如果金正恩繼續開發洲際彈道飛彈並實戰部署，可能會走到除了軍事選項外，沒有其他解決方法的死路。屆時北韓雖然會帶給韓國和日本巨大的災難，但不可能毀滅美國，而是讓自己的政權邁向滅亡。

其次是北韓釋放交易信號，表示「能放棄洲際彈道飛彈」，但在凍結開發的同時，要求「默認我們的核能力，與美國建立戰略關係，並簽訂和平協定」。這樣的話，川普政權可能會啟動談判。尹德敏認為，這種可能性佔70％。

儘管聯合國一致決議，對平壤實施空前嚴厲的制裁，但尹德敏認為，安理會成員國不履行決議，就沒有任何意義。而其中最重要的，就是中俄是否值得信賴。他指出，北京覺得北韓只要不繼續挑釁就可以了。因為北韓頻頻挑釁，已使中美關係惡化，至於北韓是擁核，還是開發核武，似乎並非首要的課題。

尹德敏指出，中國不願看到唯一的社會主義兄弟國北韓瓦解，也不願意與美國的同盟國韓國直接做鄰居。他強調，北韓的外交手段很高明，能巧妙抓住對方的弱點。金正恩堅持發展核武，需要龐大的用，美、中、俄、日、韓5國必須同心，切實進行制裁，才能撼動北韓，讓平壤有感。

此外， 尹德敏指出，北韓進行了5次核試，沒有實現核的小型化才怪。連關島都已經被納入核武射程範圍，剩下的就只是開發能攻擊美國本土的洲際彈道飛彈了。他說，平壤已將生米煮成熟飯，可能想把全部的能力都展現出來。先前它也一直在按計畫按部就班實施，因此第6次核試的可能充分存在。

(中時電子報)