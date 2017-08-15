「玖壹壹」春風被控恐嚇案 不起訴

玖壹壹春風被控涉嫌恐嚇案，彰化地檢署偵結不起訴。鐘武達攝。

「玖壹壹」樂團成員春風，今年4月因父親與胞弟為了1筆自助會款糾紛與謝姓男子暴力衝突，他到醫院關心受傷的雙方後，也遭對方謝男控告涉嫌恐嚇，全案彰化地檢署偵查終結，謝男與其胞弟及堂兄都被依傷害、恐嚇罪起訴，至於春風被控恐嚇部分則獲不起訴處分。

這起事件起因於謝姓婦人認為10多年前與春風（本名洪瑜鴻）的父親有1筆50多萬元的自助款債務沒有解決，於是將互助會名冊委由由遠房親戚的35歲謝男出面代為索討，結果引爆激烈流血衝突 。

今年4月4日深夜，謝男在春風位於芳苑鄉老家門前的土地公廟，遇上正要共乘轎車返家的春風父親與胞弟洪睿鴻與堂兄洪振雄，謝男持農用砍刀追上要求還錢，但春風父認為該筆債務早已還清並無欠錢，雙方隨即展開一場激鬥，接著洪睿鴻也持木棍還擊，最後春風的父親與謝男雙雙掛彩送醫。

隔天凌晨，春風接獲通知趕回彰化二林基督教醫院探視受傷的父親，也到病房與謝男有過短暫的接觸與交談，不過，就在事情過後，謝男突然媒體投訴，指稱春風是到醫恐嚇他，揚言事情沒完沒了，「還要叫台中的黑道把你押出去打死」。

事件爆發後，謝男除了與春風父親、胞弟及堂兄互控傷害、殺人未遂及恐嚇取財，春風也另外被謝男提出恐嚇告訴。

彰化地檢署檢察官偵辦後認為，全案謝男為索討謝婦委託的自助會款，持農用砍刀恐嚇並砍傷春風的父親，足以認定涉嫌《恐嚇》及《傷害》；至於春風的弟弟洪睿鴻與堂兄洪振雄持球棍反擊導致謝男受傷，也堪認定涉嫌《傷害》。而雙方互控的《殺人未遂》則都不構成。

至於春風被控《恐嚇》部分，檢察官傳訊醫院護理人員作證時，他們都說並沒有聽到春風說「要叫台中黑道把你押出去打死」等話語，因此裁定不起訴。

(中時)