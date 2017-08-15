英超中資第二隊 萊茵達買南安普頓俱樂部

14日深夜，英超南安普頓俱樂部在官網宣布，俱樂部被中國商人收購。

南安普頓俱樂部在給球迷的一封信中寫道：很榮幸的宣布，通過談判之後，我們給球迷帶來了一位新合作夥伴，他就是萊茵達控股集團的高氏家族。

今年2月23日，萊茵體育曾公布了資產重組進展公告，稱公司實際控制人、控股股東下屬的標的公司已與境外自然人Katharina Liebherr簽署《股權收購協議》，擬收購其所持有的ST. MARY’S FOOTBALL GROUP LTD（聖瑪麗足球集團有限公司）的部分股權，而該公司就持有英超球隊南安普頓足球俱樂部。

萊茵體育成立於1988年，註冊資本8.6億元人民幣，法人代表為高繼勝。根據萊茵體育發布的2016年業績預告，歸屬於上市公司股東的淨利潤在1800萬元至2800萬元之間。

而此前據英國泰晤士報報導，業內人士預計南安普頓足球俱樂部的估值在1.6億英鎊至2.2億英鎊之間。

不過在今年7月18日，大陸國家發改委在宏觀經濟運行情況新聞發布會上曾表示，有關部門將繼續關注房地產、酒店、影院、娛樂業、體育俱樂部等領域非理性對外投資傾向，防範對外投資風險，建議有關企業審慎決策。

這樣的表態影響到體育界，最顯著的情況就是在2015-2016年期間，中國本土企業海外收購的足球隊數量已經達到12支，耗費資金超過150億美元。

在英超，中國資本另一支控股球隊是賴國傳的西布朗維奇俱樂部。

(旺報)